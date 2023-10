Anche Antonio Conte è stato tra gli ospiti della seconda giornata del Festival dello Sport a Trento. Durante una lunga riflessione sul ruolo, l'evoluzione e i compiti dell'allenatore, c'è stato anche spazio e tempo per una battuta: "Ho sempre preso squadre che venivano da stagioni difficili come Juve e Chelsea. Ne prenderei anche una che ha già vinto...". Sulla necessità di aggiornarsi per gli allenatori: "Io uso il subbuteo e non mi vergogno, chi non studia resta fermo"

Sul palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte racconta il suo costante aggiornamento come allenatore: "Chi non studia resta fermo, gli altri vanno sopra e ti schiacciano. La passione è quello che fa la differenza e che ti stimola a faticare per raggiungere uno step in più". E quale strumento usa Conte per studiare nei periodi tra una panchina e l'altra? "Non mi vergogno a dire che uso il subbuteo per riprodurre situazioni di gioco che voglio far mie. Vedo partite di squadre che mi interessano e poi cerco di ricrearle", ha detto con tanto di dimostrazione pratica sul palco.