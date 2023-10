L’inizio, con un eufemismo, poteva essere migliore. Tre sconfitte nelle prime quattro partite. Questo il bilancio della nuova avventura, finora, di Roberto Mancini , alla guida della nazionale dell’ Arabia Saudita . Dopo il pareggio raggiunto in extremis contro la Nigeria (2-2 con la rete del pari al 10’ di recupero), gli uomini del ‘ Mancio ’ hanno perso ancora in amichevole. Questa volta la sconfitta è arrivata nel test disputato a Portimao, in Portogallo, contro la nazionale del Mali , che si è imposta per 3-1 (reti di Doumbia , raddoppio di Traore , poi il gol di Al Dawsar i ad accorciare prima del 3-1 finale di Sinayoko ).

Mancini, terzo ko in 4 gare da ct 'arabo'

L’avventura, insomma, poteva partire meglio, per il ct campione d’Europa in carica. I suoi nuovi giocatori hanno esordito con lui in panchina lo scorso 8 settembre, perdendo 3-1 contro il Costa Rica. Quattro giorni dopo, altro ko, stavolta per 1-0, avversario la Corea del Sud. Quindi, il primo mezzo sorriso: quel 2-2 contro la Nigeria (nella gara caratterizzata dall’infortunio del napoletano Osimhen) strappato addirittura al 90+10’. Fino ad arrivare a oggi: ko 1-3 contro il Mali. Con l'unico gol segnato da Al-Dawsari. Proprio lui che praticamente un anno fa (era il 22 novembre) firmava il gol della vittoria saudita al mondiale in Qatar, contro l’Argentina di Messi destinata a vincere il titolo. Quanto è cambiata quell’Arabia. Soprattutto in panchina. Dove non c’è più Renard, ma appunto Mancini.