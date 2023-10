Finisce male il primo campionato in Mls per Lionel Messi. L’argentino, tornato titolare ad un mese dall’infortunio, non è riuscito a trascinare i compagni dell’Inter Miami in trasferta contro Charlotte. Per il fuoriclasse di Rosario un gol annullato e un palo nell’1-0 firmato Calderon al Bank of America Stadium. La squadra allenata dal connazionale della Pulce, Tata Martino, era già aritmeticamente fuori dai play off e chiude così al penultimo posto la regular season. Peggio di loro soltanto il Toronto di Insigne e Bernardeschi, ultimi a 22 punti con 20 sconfitte, 10 pareggi, 4 vittorie in 34 match e mai in zona play off. Play off che invece raggiunge proprio Charlotte, guidata dall’italiano Christian Lattanzio grazie al successo su Messi e compagni.