Cosa avrebbe detto del VAR, lui che ha sempre anticipato tutto e tutti, ce lo stiamo ancora chiedendo dieci anni dopo la sua morte. Si, perché Franco Rossi, il primo giornalista sportivo ad approdare sul web – come amava definirsi – è sempre stato un passo avanti: una vita da cronista sul marciapiede, in giro per l’Italia e per il mondo, tra partite gare corse duelli scommesse e soprattutto calciomercato. Un passo avanti, con la concretezza di un mediano e la fantasia di un dieci. Ha salutato il trenta ottobre 2013 con i suoi mille aneddoti da racchiudere in un libro, su un palco di un teatro o meglio, come piaceva a lui, al bar. Talentuoso – a dir poco – innovatore, provocatore, pioniere dell’opinionismo tv, già influencer quando i social nemmeno li avevano pensati. Manca l’apertura laterale di Rossi, una visione del calcio sempre attuale e allo stesso tempo distorta che porta ancora oggi il retropensiero di molti a dire: "Ma lui, cosa avrebbe detto?".