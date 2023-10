Leo Messi, vincitore del Pallone d'Oro 2023, omaggiato anche in Brasile. Il Presidente Lula ha elogiato il campione argentino: "Messi dovrebbe essere da esempio per i giocatori brasiliani, se si vuole vincere bisogna impegnarsi e sacrificarsi non passare le notti a festeggiare". Il Presidente ha anche citato la ginnasta brasiliana Rebeca Andrade campionessa olimpica e mondiale e medaglia d'oro ai giochi Panamericani

Anche il Brasile si inchina a Leo Messi , Pallone d'Oro per l'ottava volta il carriera, e lo fa attraverso le parole del suo presidente Luiz Inacio Lula da Silva che vorrebbe che i giovani calciatori del suo Paese "prendano esempio" dall'argentino: " Messi dovrebbe servire da esempio ai giocatori brasiliani. Ha 36 anni, è stato campione del mondo e ha vinto il Pallone d'Oro giocando negli Stati Uniti", ha dichiarato il capo dello Stato nel corso della trasmissione settimanale 'Conversazione con il presidente', trasmessa sui social network. Lula, che negli ultimi mesi ha continuato a criticare il livello del calcio brasiliano, non ha esitato a elogiare la stella degli storici rivali argentini, tre settimane prima del big match tra la Seleçao e l'Albiceleste, il 21 novembre, allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, per le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026.

"Se vuoi vincere devi impegnarti e non passare le notti a festeggiare"

Conquistato il titolo di campione del mondo in Qatar con la sua nazionale lo scorso dicembre, Messi, che ha trascorso quasi tutta la sua carriera al Barcelona è passato all'Inter Miami a giugno dopo due stagioni al Psg. L'ultimo brasiliano a vincere il Pallone d'Oro è stato Kakà, nel 2007. "Se vuoi vincere il Pallone d'Oro devi impegnarti, essere professionale e non passare le notti a festeggiare", ha detto Lula che ha citato come esempio la ginnasta brasiliana Rebeca Andrade, campionessa olimpica e campionessa mondiale al volteggio, che ha vinto la medaglia d'oro per questa stessa specialità ai Giochi Panamericani di Santiago la settimana scorsa. "Quando la vedo vincere medaglie d'oro, sono felice perché so che le ha vinte allenandosi duramente, non facendo feste", ha detto il presidente brasiliano.