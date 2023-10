Lionel Messi ha vinto a Parigi il suo ottavo Pallone d'Oro, ma stavolta davanti a lui non c'era CR7. IL portoghese non era fra gli invitati a Parigi, essendo stato escluso dai 30 finalisti. E allora come avrà reagito all'ennesimo trionfo del grande rivale? Lo ha fatto sui social, commentanto un post di As su Instagram. Il contenuto era un'analisi del del giornalista Tomás Roncero sul Pallone d'Oro: "Quello che sapevamo già è successo: hanno dato un altro Pallone d’Oro a Messi. È andato a ritirarsi a Miami, ma sembrava essersi già ritirato al PSG per preparare il Mondiale. Ha vinto il Mondiale, sì, beh, ma con 6 rigori. Il Mondiale è stato 10 mesi fa, ora siamo a novembre. Messi ha 8 Palloni d'Oro: bene, dovrebbe averne 5. Ha il Pallone d'Oro di Iniesta e Xavi, Lewandowski che ha vinto 6 trofei in una stagione, Haaland che è stato il capocannoniere di tutto". Delle parole che Ronaldo ha commentato con un like e le emoji che ridono.