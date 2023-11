Nonostante uno score da sogno nella Coppa delle Leghe, vinta in finale contro Nashville, Leo Messi non è stato premiato come miglior esordiente della stagione in Major League Soccer. L'attaccante dell'Inter Miami, che ha comunque iniziato la sua avventura in MLS soltanto a luglio (a torneo iniziato), è stato battuto da Giorgos Giakoumakis dell'Atlanta United

A pochi giorni dalla conquista dell'ottavo Pallone d'Oro della sua fantastica carriera Leo Messi deve incassare una sconfitta in un'altra votazione: stiamo parlando del premio di rookie dell'anno in Major League Soccer, il massimo campionato statunitense, per il quale era in corsa anche la Pulce dopo la sua prima stagione con l'Inter di Miami. Un'annata partita soltanto a luglio per il fuoriclasse argentino, che in campionato ha giocato appena sei partite (con 1 gol all'attivo), anche per via di un infortunio. Più brillante il suo score nella Leagues Cup, con 10 gol in 7 partite e la vittoria in finale ai rigori contro Nashville.