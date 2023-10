Con la conquista del suo 8° Pallone d'Oro in carriera, Messi diventa il primo giocatore militante in MLS a vincere l'ambito premio. Per celebrarlo, Adidas ha regalato al campione argentino 8 anelli in stile NBA per replicare la storica immagine di Bill Russel, che nel 1996 posò mettendo in mostra i suoi 11 anelli NBA vinti in carriera

