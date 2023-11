I tempi di recupero

L'indisponibilità dell'attaccante, ingaggiato in questa stagione dal club saudita dell’Al-Hilal, non è stata precisata, ma tutto lascia pensare che saranno necessari almeno 6/7 mesi di riabilitazione per poter tornare a giocare dopo questo tipo di infortunio. La star del Seleção si è infortunata lo scorso 17 ottobre nella sconfitta (2-0) contro l'Uruguay a Montevideo nelle qualificazioni per il Mondiale del 2026. Neymar era uscito in lacrime su una barella. Per lui non si tratta però del primo grave infortunio in carriera: già nel 2023, un problema alla caviglia destra lo aveva tenuto lontano dai campi per sei mesi, da marzo a settembre. Al Mondiale del 2022 in Qatar si era infortunato nella prima partita contro la Serbia, tornando per gli ottavi di finale.