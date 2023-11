La Fluminense è nella storia. Il club brasiliano si aggiudica la Copa Libertadores per la prima volta, vincendo 2-1 ai supplementari la finale del Maracanà contro il Boca Juniors . Alla squadra di Fernando Diniz (ricordiamo anche Ct ad interim della Seleçao in attesa dell’arrivo di Ancelotti nel 2024) servono i gol di Cano e Kennedy per spezzare l’equilibrio e diventare l’11^ società del Paese verdeoro a conquistare il trofeo, mentre gli argentini perdono l’ultimo atto giocato per la terza volta consecutiva: il palmares resta fermo a 6 vittorie in Libertadores (meno solo dell’Independiente), l’ultima nel 2007.

Advincula risponde a Cano, la decide Kennedy ai supplementari

La partenza è tutta della Fluminense che domina sul possesso palla ma non trova spazi ideali per far male. Il Boca, al contrario, alla prima opportunità si rende subito pericoloso: quarto d’ora, giocata personale di Miguel e Fabio chiamato al primo riflesso tra i pali. La gara resta spigolosa e priva di grandi occasioni fino a quando, al minuto 36’, i brasiliani passano in vantaggio: azione sulla destra di Keno che appoggia arretrato al centro per Cano, l’attaccante la gira di prima col destro e batte l’ex Serie A Romero. Felipe Melo è costretto a dare forfait a inizio ripresa, la reazione degli argentini arriva a ridosso dell’ora di gioco e porta la firma di Advincula che ci prova dal limite e manca di poco la porta. La gioia è solo rimandata: al 72’, infatti, il peruviano si inventa il gol dell’1-1 rientrando sul mancino e facendo partire una traiettoria sul palo lontano che non lascia scampo al portiere. Miguel e Diego Barbosa regalano gli ultimi brividi prima dei supplementari, dove uno dei neoentrati – Kennedy – trova il gol decisivo che riporta avanti la Fluminense al termine di un’azione strepitosa: triangolazione sulla trequarti, passaggio di testa e destro all’angolino del classe 2002 che fa impazzire i tifosi del Tricolor. L’autore del gol lascia i suoi in 10 poco dopo per un ingenuo doppio giallo, ma il Boca Juniors ristabilisce la parità numerica per una sciocchezza di Fabra, uno schiaffo ai danni di Nino ravvisato dal Var, che vale il rosso diretto. Il palo nega, negli ultimi istanti, il colpo del ko a Guga, mentre gli Xeneizes di Cavani (deludente la sua prova) falliscono gli assalti finali e devono arrendersi all’amaro epilogo. Marcelo realizza un’altra impresa della sua carriera, a far festa sono i brasiliani.