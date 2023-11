Durante la prima puntata della nuova stagione di Viva Rai 2 è pace fatta tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. L'ex capitano della Roma, ospite di Fiorello nel programma, ha chiamato il suo ex allenatore per darsi appuntamento a Roma in vista della prossima partita dell'Italia contro la Macedonia all'Olimpico. Il CT: "Mi piacerebbe vederci al Bambin Gesù per rendere felici anche altre persone". Totti: "Va bene, ma senza telecamere"

Ci voleva Fiorello per sancire la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. Lo spiraglio era stato aperto già dal primo nell'intervista rilasciata qualche giorno fa sul Corriere della Sera a Walter Veltroni, subito raccolto e rilanciato dal secondo. Il passo successivo è arrivato oggi, lunedì 6 novembre, nella prima puntata della nuova stagione di "Viva Rai 2", il programma di Fiorello. Totti è stato il primo ospite illustre e lo showman ne ha approfittato per chiamare Spalletti in sua presenza. Dopo qualche problemino nello stabilire la linea, è stato l'allenatore a richiamare il conduttore.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"Ci vediamo al Bambin Gesù". "Ma senza telecamere" Dopo qualche convenevole di Fiorello, è stato Totti il primo a prendere parola: "Buongiorno mister, come sta?". "Sto bene, ora che ti sento anche un po' meglio", la risposta di Spalletti. Sull'appuntamento di persona per la pace definitiva: "Ora che verrà a Roma con la Nazionale ci sarà occasione, ma non davanti alle telecamere", ha detto Totti. "Sarebbe bello se venisse con me al Bambin Gesù (ospedale pediatrico di Roma, ndr) a trovare degli amici che abbiamo in comune, mi sembrerebbe brutto fare solo un aperitivo o una cena, meglio donare questo bel momento anche a tanti bambini che conosciamo", ha puntualizzato Spalletti. "Se non parto sicuramente, va bene, va bene, ciao mister", il saluto convinto di Totti. E quel "mister" pronunciato sia all'inizio che alla fine della telefonata lascia presagire come il clima sia molto diverso rispetto a tanti anni fa. leggi anche Totti: "Spalletti unico, ho sbagliato anche io"

"A Lourdes Leclerc non lo fanno nemmeno entrare" Anche dopo la telefonata Totti è rimasto ospite del programma fino alla fine. Apparso prima in collegamento dentro lo Stadio Olimpico deserto: "La cosa più importante è che la Roma abbia vinto", si è poi spostato dentro la postazione di Fiorello al Foro Italico. Prima ha scherzato sul pilota della Ferrari Charles Leclerc, ritiratosi durante il giro di formazione del Gp del Brasile: "Come infortunarsi scendendo dal pullman. A Lourdes manco lo fanno entrare". Successivamente è stato protagonista di un siparietto con Amadeus e Marco Mengoni, conduttore e co-conduttore del Festival di Sanremo 2024: "Ospite anch'io? Magari sto dietro le quinte". Ha poi "sfidato" Fiorello e Mengoni in una gara di canto. Quando si tratta di stare al gioco, Totti non si tira mai indietro.