Stefano Tacconi a Verissimo: "Mi ritenevo immortale, me la sono vista brutta"

Ha scelto Verissimo Stefano Tacconi per tornare a parlare e a raccontare pubblicamente quanto è successo nella sua vita dall'aprile del 2022 quando un'aneurisma cerebrale lo ha colpito mentre si recava in macchina con il figlio Andrea a visitare una fiera nell'alessandrino: ""Stavo male quel giorno, avevo mal di testa, ma non avevo capito quanto fosse grave. Pensavo di essere immortale e invece arrivati alla fiera sono caduto non appena sceso dall'auto, è stato mio figlio a salvarmi la vita. In ospedale sono stato un paziente difficile, mi hanno dovuto legare al letto. Ho avuto la tracheotomia e sono stato intubato, non mi muovevo e non parlavo. Quando poi ho iniziato la riabilitazione è stata dura, nonostante io sia un ex atleta ho sofferto e spesso cadevo. Oggi torno in ospedale due volte a settimana per i controlli, non posso smettere la palestra altrimenti peggioro"