La magia della Coppa di Francia non finisce mai. Come già accaduto in passato, dalla competizione transalpina arriva un'altra straordinaria storia di calcio. Protagoniste due squadre, il Thionville e l'Hienghene Sport. E non perché la prima - come spesso capita in altre competizioni come ad esempio la FA Cup in Inghilterra -, è una squadra della Lorena che milita in quinta divisione francese, la nostra Eccellenza, ma in quanto la seconda ha sede in Nuova Caledonia. Sì, non proprio dietro l'angolo ma nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. In Coppa di Francia, come di consueto, partecipano anche tutte le squadre delle colonie francesi. Ed è per questo che il Thionville dovrà arrivare fino in Oceania per giocare il match valido per il settimo turno del torneo.