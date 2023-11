Argentina-Uruguay, rissa in campo e gesto osceno di Ugarte a De Paul

Gli elementi giusti per scrivere un’altra grande pagina del romanzo infinito che è il calcio sudamericano c’erano tutti. Il fascino intramontabile del Clasico del Rio de La Plata , l’ Uruguay che batte l’ Argentina in una Bombonera strapiena, l'abbraccio fraterno tra gli amici ed ex compagni Messi e Suarez , ' El Loco' Bielsa che batte la “sua” Argentina guidata dall''allievo' Scaloni , i campioni del mondo messi ko dai gol di Araujo e Nunez . Poesia, certo. Eppure, è probabile che di tutto quanto successo nel match di qualificazioni mondiali tra Argentina e Uruguay, resti ben altro. Le scintille in campo tra Messi e il napoletano Olivera , le mani al collo di quest’ultimo, la rissa sfiorata ma soprattutto un gesto poco elegante ma molto eloquente che l’uruguaiano Ugarte ha rivolto a De Paul , per ‘sfotterlo’ sulla sua grande fedeltà a Messi.

Ugarte, il gesto osceno a De Paul

Ma è pochi minuti dopo che il livello dello scontro sale decisamente. Diversamente dal livello di eleganza, sceso in picchiata per merito -si fa sempre per dire- di Manuel Ugarte. Il centrocampista del Psg evidentemente non ha ancora approfittato della sua esperienza francese per frequentare i salotti parigini e sicuramente non ha avuto modo di seguire corsi di bon ton, a giudicare dal gesto rivolto all’ex Udinese Rodrigo De Paul, universalmente riconosciuto come scudiero e guardia del corpo in campo di Messi. Un gesto volgare, ripreso dalle telecamere, che ha ulteriormente acceso gli animi, in una partita poi decisa dai gol segnati dal difensore del Barcellona Araujo e dall’attaccante del Liverpool Darwin Nunez.