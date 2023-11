Durante lo speciale di Sky Sport sul derby di Genova, l'attaccante ha confermato il ritiro del calcio: "Sono in condizioni fisiche inaccettabili per scendere in campo adesso". Per lui in carriera 3 scudetti vinti e 182 gol segnati in Serie A in 556 presenze. Quale sarà il suo futuro? "Un sogno è poter restare nel mondo del calcio"

A 40 anni Fabio Quagliarella ha deciso di dare basta. Rimasto svincolato da agosto dopo la conclusione del contratto con la Sampdoria, l'attaccante si è ormai convinto ad appendere gli scarpini al chiodo e la conferma è arrivata nel corso dello speciale di Sky Sport sul derby di Genova. "Sì per forza, sono costretto" ha detto il classe '83, aggiungendo poi ironicamente "può darsi che arriva qualcosa ma, s ono in condizioni fisiche inaccettabili per scendere in campo adesso ". E a proposito degli obiettivi futuri ha spiegato che "sicuramente i sogni ci devono sempre essere, uno è poter restare nel mondo del calcio e capire il ruolo che mi si addice. Ma abbiamo tutto il tempo per capire che strada intraprendere".

La sua carriera

Cresciuto nel vivaio del Torino e debuttante in Serie A il 14 maggio del 2000, in occasione dell'ultima giornata della stagione contro il Piacenza, Quagliarella ha vestito 8 maglie diverse in carriera lasciando ricordi speciali in ogni squadra: dalle prime esperienze in prestito tra Firenze e Chieti nelle serie minori alla sua prima vera annata nella massima serie con l'Ascoli. Da lì Samp, Udinese, Napoli, Juve, ancora Torino e per finire di nuovo i blucerchiati, con in mezzo giocate, trofei e quei gol "impossibili" che l'hanno reso celebre: 182 in totale le sue reti in A in oltre 550 presenze, con la vittoria di 3 scudetti e della Supercoppa Italiana in due 2 occasioni. A questo straordinario bilancio vanno aggiunti i 29 gettoni in Nazionale, conditi da 8 gol: indimenticabili per lui il debutto nel 2007, la rete al Mondiale del 2010 e l'ultima apparizione nel giugno 2019.