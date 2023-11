Il periodo difficile che sta vivendo la nazionale tedesca si traduce in nervosismo persino nelle amichevoli: in quella contro l'Austria arriva la prima espulsione in carriera per Leroy Sané (dopo 400 partite!). L’attaccante del Bayern, portagonista di un gesto di frustrazione dopo aver subìto una spinta da parte di Mwuene.

