Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica nell'incidente d'auto che ha coinvolto Mario Balotelli a Brescia. L'attaccante dell'Adana Demispor ha perso il controllo della sua auto Audi Q8 in via Orzinuovi ed è andato a sbattere contro un muretto che delimita la fine della carreggiata. Fortunatamente Balotelli è rimasto illeso: gli airbag della sua auto sono entrati in funzione. L'attaccante italiano è uscito dalla vettura barcollando, finendo anche a terra, e dopo qualche minuto è stato soccorso dai primi passanti e poi successivamente da un'ambulanza. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.