Il fuoriclasse portoghese continua a stupire tutti: nel match tra il suo Al-Nassr e l’Al Akhdoud, l’ex Pallone d’oro ha segnato una doppietta nel 3-0 finale. A sbalordire è però il secondo gol che arriva con un pallonetto da oltre 35 metri. Per Cr7 sono già 15 le reti in campionato: nessuno ha fatto meglio di lui

Cristiano Ronaldo non smette di incantare. Nel match di Saudi Pro League tra il suo Al-Nassr e l’Al Akhdoud, vinto dalla squadra del portoghese per 3-0, l’ex Pallone d’oro ha siglato una doppietta regalando spettacolo ai suoi tifosi. In particolare, CR7 ha sbalordito tutti con il secondo dei due gol, arrivato all’80’ con un pallonetto da circa 35 metri. Ronaldo ha infatti approfittato di un’uscita avventata del portiere avversario beffandolo con una traiettoria imprendibile anche per i difensori posizionati a ridosso della linea di porta.