Nella notte si è giocata la finale di Western Conference della Major League Soccer: a trionfare è il Los Angeles FC di Chiellini che ha battuto in finale lo Houston Dynamo. Il difensore italiano ha poi festeggiato con i compagni improvvisandosi capo-tifoso. Con questo successo, la squadra allenata da Cherundolo sabato 9 dicembre sfiderà i Columbus Crew, vincitori della Eastern Conference, nella finale MLS. È il secondo anno consecutivo che la squadra losangelina gioca la finale: l’anno scorso si consacrò campione contro il Philadelphia Union, vincendo ai rigori. In caso di vittoria, il Los Angeles FC diventerebbe il primo club a replicare il successo per due anni di fila in MLS Cup dal 2011/12, quando a trionfare furono i Los Angeles Galaxy di David Beckham.