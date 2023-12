Esordio agevole per i sauditi che battono i neozelandesi con i gol di Romarinho, Kanté e Benzema. Il francese ex Real Madrid diventa il primo giocatore nella storia del Mondiale per Club a segnare in quattro edizioni diverse. L'Al-Ittihad tornerà in campo venerdì contro gli egiziani dell'Al-Ahly

Inizia con una vittoria dell'Al-Ittihad il Mondiale per Club 2023, in corso in Arabia Saudita nell'ultima con il format attuale prima della riforma 2025. La formazione guidata da Marcelo Gallardo, tra le partecipanti in quanto campione del Paese ospitante, ha battuto nel primo turno i neozelandesi dell'Auckland City, campione dell'OFC Champions League. A Gedda è finita 3-0 per l'Al-Ittihad, trascinata dal solito Karim Benzema. L'ex Real Madrid ha siglato la terza rete del match, diventando il primo giocatore a segnare in quattro edizioni diverse del Mondiale per Club. Gli altri due gol invece, portano la firma di N'Golo Kante, eletto MVP del match, e Romarinho.