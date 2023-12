Chiellini: "Carriera da sogno, Euro 2020 l'apice"

amarcord

Oltre 3700 giocatori sfidati in carriera, Giorgio Chiellini si è ritrovato a marcare nel corso della sua carriera un gran numero di attaccanti: campioni di 'ere' diverse, da Shevchenko e Adriano fino a Mbappé, passando per Messi e Cristiano Ronaldo, ovviamente. Ma anche coppie di padre e figlio, campioni 'fake', futuri (e attuali) allenatori, un suo quasi omonimo e persino l'amico Bonucci. L'attaccante che ha marcato più volte? Non lo indovinerete mai... di Fabrizio Moretto e Vanni Spinella