Le caratteristiche del gioco

"L’investimento segna una milestone significativa per il team, unendo un eccitante progetto con una delle star più grandi al mondo", ha detto in una nota lo sviluppatore Strikerz. Il gioco, inoltre, sarà gratuito, non sono previsti pagamenti obbligatori o fee annuali. Al momento non è stata ufficializzata una data d’uscita, Il lancio è previsto per PS5 e Xbox Series X|S ed è già partita una fase di testing a numero chiuso è partita questo autunno