Arsene Wenger, il capo dello sviluppo globale del calcio della Fifa, difende la decisione della Federazione internazionale di trasformare il Mondiale per Club in una nuova grande competizione che si giocherà ogni 4 anni a partire dal 2025, con l’Inter già qualificata, e coinvolgerà 32 squadre, contro le 8 attuali. “Credo che le due forze principali del nostro gioco siano le nazionali e le società e c'è una logica dietro l'idea dei club e della FIFA di organizzare una Coppa del Mondo per Club che abbia un formato simile a quello della Coppa del Mondo per Nazioni”, ha detto durante una conferenza stampa in Arabia Saudita, dove si sta giocando l’attuale edizione del Mondiale per Club. “L'impatto positivo che avrà sui club sarà enorme, perché aumenterà le risorse a disposizione dei club di tutto il mondo per svilupparsi e competere. In Europa siamo fortunati, ma è importante che il calcio diventi veramente globale e che questo crei l'opportunità per altri club di progredire, questo è il vero obiettivo. Questo è il vero obiettivo: daremo a più giocatori in tutto il mondo maggiori opportunità di competere ai massimi livelli. Credo che i tifosi si aspettino molto di vedere i loro club competere sul palcoscenico mondiale”.