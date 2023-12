La giornata di Saudi Pro League riserva lo scontro diretto tra i due ex compagni al Real Madrid, alla prima da avversari: vince la squadra di Ronaldo, trascinatore con una doppietta su rigore che lo rende il miglior marcatore al mondo nell'anno solare 2023 con la bellezza di 53 gol tra club e nazionale. Per Benzema solo un assist, nel finale anche Mané trova la doppietta personale

Sul campo finisce 5-2 per la squadra di Cristiano Ronaldo, ma a guardare i numeri personali di CR7 e Benzema , il portoghese batte 2-0 l’ex compagno di squadra al Real Madrid, grazie a due calci di rigore . La 18^ giornata di Saudi Pro League ha riservato infatti lo scontro tra quelli che probabilmente sono i due rappresentanti di spicco del campionato saudita, nonché capitani delle rispettive squadre, Al-Nassr e Al-Ittihad . E che si sono ritrovati – per la prima volta da avversari con i club– dopo gli anni trascorsi insieme con la camiseta blanca. Con questa vittoria, l’Al-Nassr di Ronaldo torna a -7 dalla capolista Al-Hilal (la squadra di Milinkovic-Savic e Neymar, attualmente infortunato), mentre l'Al-Ittihad resta sesto, addirittura a -22 dalla vetta.

Nessuno come CR7 nel 2023

Dopo gli abbracci e i sorrisi nel tunnel degli spogliatoi, Benzema e Ronaldo si sono scambiati i gagliardetti, poi è la squadra del francese a passare in vantaggio al 14’ grazie a Hamdallah, su assist proprio di Benzema. Cinque minuti dopo, però, Ronaldo fa 1-1 dal dischetto, con il primo tempo che si chiude sull’1-2 quando Talisca la ribalta. Nella ripresa ancora Hamdallah trova il pari, poi Fabinho lascia in 10 i suoi per un doppio giallo e di nuovo Ronaldo, sempre su rigore, firma il 3-2, portandosi anche in testa alla classifica dei marcatori dell’anno solare 2023 (53 gol, uno in più di Kane e Mbappé). Nel finale anche Mané trova la propria doppietta personale, arrotondando sul 5-2 tra il 76’ e l’82’.