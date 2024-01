Uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, non è purtroppo riuscito a esprimere al massimo il suo potenziale sia per via dei numerosi infortuni, sia per il suo carattere fuori dagli schemi: Paul Gascoigne non si è smentito neppure questa volta. Salvato da un tifoso, dopo una lite fuori da un hotel, al Daily Mail l'uomo ha dichiarato di aver trovato l'ex centrocampista inglese "Mentalmente e fisicamente malconcio".

La ricostruzione

L'ultima 'avventura' dell'ex Tottenham e Lazio si è consumata nel lungomare di Bournemouth: lo racconta il Daily Mail, l'ex centrocampista sarebbe stato visto litigare in modo acceso con due persone, un uomo e una donna, fuori da un hotel, i quali presumibilmente stavano cercando di prendergli dei soldi. Fondamentale l'intervento di un tifoso, Terry Swinton, 54enne cliente dello stesso albergo: è corso in aiuto di Gascoigne riportandolo all'interno dell'hotel per sbollire la rabbia e, dopo essere rimasto con l'ex calciatore per una decina di minuti, lo ha poi affidato all'attenzione dello staff dell'albergo. Allo stesso giornale inglese ha raccontato: "Non riusciva a mettere insieme una frase, era fisicamente e mentalmente malconcio. Lui è un eroe per me, quando l'ho visto mi si è spezzato il cuore a dire il vero. Sappiamo tutti chi è, siamo cresciuti con lui".