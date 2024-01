Il sito Transfermarkt.it ha pubblicato la classifica degli attaccanti più precisi e cinici dei top 5 campionati in Europa calcolando la percentuale di realizzazione per ogni tiro in porta. Ne viene fuori che nessuno ha numeri migliori rispetto al capitano dell’Inter capace di realizzare 0.67 gol per ogni tiro in porta effettuato. Alle spalle del Toro ci sono Guirassy e Bellingham

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE