Leggenda del calcio tedesco e non solo, l'immagine di Beckenbauer è legata a quella del Bayern Monaco, non solo come giocatore, e capitano, ma anche come dirigente e presidente. Quando aveva solo 13 anni, la famiglia aveva stretto un accordo con il Monaco 1860, all’epoca la squadra più forte della città, ma una partita che giocò proprio contro la squadra bavarese cambiò per sempre la storia di Kaiser Franz e del Bayern Monaco… Nel video, l'aneddoto di Marianella

ADDIO A BECKENBAUER, AVEVA 78 ANNI: TUTTE LE REAZIONI