Campione del mondo da giocatore e da allenatore, vincente anche da presidente. Il più forte calciatore mai nato in Germania, uno dei più grandi di sempre: ha rivoluzionato il ruolo del difensore centrale. Suo padre lo voleva avvocato: per fortuna non gli diede ascolto...

Era nato l’11 settembre del 1945, in un quartiere popolare di Monaco di Baviera, tra le macerie della seconda guerra mondiale. Suo padre faceva il postino e sognava per lui un futuro da avvocato… Franz fortunatamente non accettò i suoi consigli, mostrando fin da subito una personalità fuori dal comune. Pur simpatizzando per il Monaco 1860, che all’epoca era la squadra più prestigiosa in città, scelse di entrare nelle giovanili del Bayern.



Quella finale in marcatura su Bobby Charlton A lungo gioca in attacco, dimostrando grandi capacità realizzative e contribuendo alla promozione in Bundesliga dei bavaresi assieme ad altri due giocatori che faranno la storia del calcio tedesco: il portiere Sepp Maier e il centravanti Gerd Muller. E’ l’inizio di un ciclo storico che porterà il Bayern a dominare in Germania e in Europa. Franz, nel frattempo arretra il suo raggio d’azione: prima mediano poi difensore centrale. A 21 anni era già titolare in Nazionale. Gioca il Mondiale del '66 come se fosse un veterano segnando un gol anche a Lev Yascin, ma nell’atto finale a Wembley contro l’Inghilterra il Ct Helmuth Schon decide di fargli marcare a uomo il mitico Bobby Charlton. Anche per quella scelta, oltre che per il gol irregolare di Hurst, la Germania esce sconfitta.

La rivalità con Cruyff A Messico '70, invece, dovrà arrendersi in semifinale al gol di Gianni Rivera, in quella che per tutti è diventata "la partita del secolo". Anche per merito di un’immagine iconica, irripetibile in quel secondo tempo supplementare giocato da Beckenbauer con il braccio destro al collo e la mano attaccata al petto dopo la lussazione della spalla. Si rifarà con gli interessi. Per tutti diventa “Il Kaiser”, vince l’Europeo con la Germania nel '72 e il primo Pallone d’oro della sua carriera, l’altro arriverà nel '76. Due anni prima è campione del mondo battendo in finale l’Olanda di Cruyff e del calcio totale. A 32 anni lascia il Bayern, 5° di sempre nella storia del club per presenze. Inizia l’avventura negli States con i Cosmos di Pelè. E’ a New York che chiuderà la sua carriera a 37 anni, ma solo dopo essere tornato per due stagioni in Germania. Troppa nostalgia per il calcio vero… Riesce a vincere la quinta Bundesliga della sua carriera nel 1982, stavolta con la maglia dell’Amburgo, guidato dal leggendario Ernst Happel.