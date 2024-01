Fifa The Best 2023, la cerimonia LIVE dalle 20.30

Questa sera a Londra dalle 20.30 italiane in avanti la cerimonia in diretta, che vedrà protagonisti anche due allenatori italiani: il ct Spalletti e l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi (presente all'evento) se la vedranno infatti con Guardiola nella categoria miglior allenatore. Sfida tra fenomeni poi per il titolo di miglior calciatore, con Messi, Haaland e Mbappé in lizza. All'autore del gol più bello il premio Puskas. Qui il liveblog per non perdersi nulla di premiati e cerimonia