Messaggio su guerra, calciatore israeliano sospeso

Sagiv Jehezkel dell'Antalyaspor ha mostrato un messaggio sul confltto tra Israele e Gaza, dopo aver segnato un gol. Il calciatore israeliano, posto in stato di fermo e poi rilasciato, è stato sospeso dal club ed è sotto indagine per il reato di "pubblico incitamento all’odio e all’ostilità"

Sagiv Jehezkel, calciatore israeliano dell'Antalyaspor, è stato posto in stato di fermo e poi rilasciato in attesa del processo per aver mostrato un messaggio sulla guerra Israele-Gaza durante una partita del campionato turco. Dopo aver segnato un gol contro il Trabzonspor ha mostrato un messaggio con la scritta '100 giorni. 07/10' su una fasciatura al polso sinistro. Sul suo account X, il Ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunç ha condannato il gesto: "La Procura di Antalya ha avviato un’indagine contro il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel per il reato di pubblico incitamento all’odio e all’ostilità. Dopo il gol segnato si è reso protagonista di una celebrazione sbagliata in favore del massacro commesso da Israele a Gaza". L'Antalyaspor nel frattempo ha sospeso il giocatore, attraverso una lettera del presidente del club Sinan Boztepe: "Durante il mio mandato, indipendentemente dai successi sul campo, non permetterò mai che si verifichino eventi simili. Sagiv Jehezkel ha agito contro i valori del nostro Paese e, pertanto, il cda ha deciso di escluderlo dalla squadra".