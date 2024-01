Un ritratto unico nel suo genere, raffigurante Diego ai tempi dell'Argentinos Juniors e autografato direttamente dalla "mano de Dios", adesso è in vendita: parte del ricavato sarà devoluto all’ospedale Marie Curie di Buenos Aires per l’acquisto di un macchinario per la cura dei tumori

Quell'autografo prezioso

Era il 14 Dicembre 2019 quando, nello stadio dell’Argentinos Juniors, si teneva un evento di beneficenza con la partecipazione di diversi campioni, tra i quali anche Diego Armando Maradona, che con la maglia di quel club aveva debuttato nel calcio professionistico. In quell’occasione Diego si prestò anche per farsi fare un ritratto dal vivo, ispirato alla sua gioventù, e alla fine regalò all’autore dell’opera l’onore di un autografo sulla tela, rendendola così preziosissima. Oggi, MP23Agency comunica che il quadro è in vendita: parte del ricavato sarà devoluta all’ospedale Marie Curie di Buenos Aires per l’acquisto di un macchinario per la cura dei tumori.