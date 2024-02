C’era chi aveva speso anche 600 dollari per un posto in tribuna , nella corsa al biglietto che, a dicembre, a Hong Kong, aveva visto volatilizzarsi in poche ore tutti i tagliandi disponibili per l’amichevole tra l’ Inter Miami di Leo Messi e una rappresentativa di “All Stars” locali . Facile dunque immaginare la delusione, per usare un eufemismo, degli spettatori quando il fuoriclasse argentino non ha messo piede in campo . Una partita che a Hong Kong si è trasformata in un vero caso nazionale , fino a costringere gli organizzatori a sostanziosi rimborsi .

Il governo di Hong Kong: "Mancanza di rispetto"

Il grande giorno era fissato per domenica scorsa: l’Inter Miami di Leo Messi sbarca a Hong Kong per un’amichevole che doveva offrire ai 40mila giunti all’Hong Kong Stadium la possibilità di ammirare dal vivo la “Pulce”. Con i biglietti, per l’occasione, venduti a non meno dell’equivalente di 115 euro, in un posto in cui mediamente non se ne spendono più di 15, per entrare allo stadio a vedere una partita. Peccato che, alla fine, il pubblico si sia dovuto accontentare di assistere a una partita in cui sia Messi che Luis Suarez sono rimasti in panchina per tutto il tempo. Tanti fischi (per Messi e per Beckham, proprietario del club), pollici versi, contestazione allo stadio (“Vogliamo Messi”, hanno iniziato a urlare i tifosi nel secondo tempo) e coda di polemiche, con il governo locale che è arrivato a rilasciare un comunicato ufficiale per chiedere spiegazioni, vedendo quella del club della Mls come una mancanza di rispetto.