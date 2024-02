Come riporta il sito Voetbalzone, il calciatore dello Spartak Mosca è stato condannato a sei anni di carcere per il suo coinvolgimento nel traffico illegale di oltre 1.350 chili di cocaina in due spedizioni che viaggiavano dal Brasile al porto belga di Anversa nel gennaio 2020

Quincy Promes, calciatore olandese di 32 anni attualmente allo Spartak Mosca ed ex promessa del calcio mondiale, è stato condannato a sei anni di carcere per traffico di droga, come confermato da vari quotidiani olandesi. Il tribunale distrettuale di Amsterdam ha stabilito che il 32enne – che gioca nella Premier League russa per lo Spartak Mosca – è stato coinvolto nell'importazione ed esportazione di centinaia di chilogrammi di cocaina nel 2020. Nello specifico, sarebbero oltre 1.350 chili di cocaina in due spedizioni che viaggiavano dal Brasile al porto belga di Anversa. Finché rimarrà a Mosca, dove vive, Promes eviterà il carcere: la Russia, infatti, non ha un trattato di estradizione con i Paesi Bassi. Promes, inoltre, non ha partecipato al procedimento giudiziario perché, secondo ai suoi avvocati, ha dato priorità ai suoi "obblighi lavorativi". Per questo, il tribunale lo ha condannato in contumacia e sulla base delle prove raccolte dagli investigatori, anche se la sua difesa ha sempre negato le sue accuse.