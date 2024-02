In sala, come evento speciale per tre giorni, dal 26 febbraio, c'è 'Adesso vinco io': il docu-film che racconta la carriera di Marcello Lippi, un uomo granitico dal carattere burbero, ma dalla grande fame di vincere

Un grande carisma, il rispetto dato e preteso in cambio, le intuizioni geniali, ma anche il carattere schivo, a tratti definito burbero. E poi soprattutto le coppe vinte, persino quella del mondo. Marcello Lippi, si racconta e viene raccontato nel docu-film 'Adesso vinco io', in sala come evento speciale per tre giorni dal 26 febbraio. Un uomo granitico, l'amore per il mare e la sua terra, una carriera iniziata come giocatore nella Sampdoria e passata poi sulle panchine delle più grandi squadre della Serie A e la Nazionale. Una fame di vincere, sempre con la sola voglia di tornare dalla sua famiglia.