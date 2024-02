Marcello Lippi si racconta tra ricordi e aneddoti a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti nel giorno dell'uscita del documentario biografico 'Adesso vinco io'. Dagli anni alla Juve alla stagione attuale: "Non mi aspettavo questo distacco dall'Inter. Spalletti? Sta nascendo una buona Nazionale" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

E' una giornata speciale per Marcello Lippi che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sky Sport nel giorno dell'uscita di 'Adesso vinco io', un documentario che ripercorre la sua storia e le sue imprese calcistiche. "Un evento del genere si può anche paragonare a una vittoria, a qualcosa di importante. E io ritengo di averlo fatto nella vita, professionale e anche umana". Proprio oggi, molti dei suoi ex calciatori gli hanno fatto una sorpresa raggiungendolo a Roma per pranzo. Tra applausi, abbracci e tanta emozione.

Come si convive col successo e come si coltiva l'arte della vittoria? Si nasce vincenti? "Io ho avuto sempre questa filosofia: di trasmettere alle persone che lavorano con me di essere vincenti. Mai di partecipare per fare bella figura, ma di vincere. Soprattutto quando hai a disposizione dei giocatori bravi. E' la fortuna che ho avuto io e anche un po' un'abilità. Perché bisogna sceglierli i giocatori. Poi ci ho messo del mio per far rendere le squadre al massimo delle loro possibilità". Tanti dei suoi ragazzi che hanno vinto il Mondiale hanno iniziato a fare gli allenatori. Chi le piace di più? "Ce ne sono tanti. L'ultimo è De Rossi che sta facendo molto bene. Mi fa molto piacere che questi ragazzi lo facciano con una mentalità che ho cercato di trasmettergli". Allenatori giochisti e risultatisti. Lippi da che parte sta? "È sempre meglio essere capaci di ottenere i risultati che giocare bene. Ma è semplice pensare che senza il buon calcio non si vince. Giocare un buon calcio utilitaristico e non fine a se stesso è il miglior modo". Che erede è Spalletti sulla panchina azzurra? "E' il massimo che ci possa essere, è una persona di grande capacità e grande cultura calcistica. E' simpatico e capace di trasmettere sensazioni positive. Sta nascendo una squadra che ha le sue qualità".

E' l'ultimo ad aver vinto la Champions con la Juve. Perché la Juve non è riuscita più a centrare questo traguardo? "Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Noi eravamo forti, abbiamo fatto tre finali di Champions. In quel periodo abbiamo vinto 5 Scudetti, la Coppa Intercontinentale. Quel gruppo era forte, se costruisci un gruppo forte e in sintonia riesci a fare dei cicli importanti e fortunati". Il giocatore più forte che ha allenato? "Ho avuto giocatori molto forti, cito Del Piero e Zidane, tra i più famosi".

Campionato italiano: si aspettava un'Inter così dominante? "Non così forte e dominante. Mi aspettavo un pochino di più dalle altre". Ha già vinto lo Scudetto? "Ha 9 punti di vantaggio sulla seconda... Ieri ha giocato a Lecce con 8-9 non titolari e ha vinto 4-0. Tutto quello che fanno viene ad hoc". Come giudica il campionato della Juve? "Me la aspettavo un pochino più avanti. Non mi aspettavo questo distacco tra Juve e Inter a questo punto del campionato".

Lo speciale "Lippi day" su Sky Si tratta del racconto della giornata del 26 febbraio 2024, giorno in cui il docufilm su Marcello Lippi “Adesso vinco io” verrà proiettato in anteprima in un cinema di Roma. All’evento saranno presenti molti dei campioni del mondo del 2006 e tanti altri calciatori allenati da Lippi nel corso della sua carriera. All'interno dello speciale anche l'intervista esclusiva all'ex Ct I passaggi: Sky Sport Sport Uno 2/3 alle 14.00 e alle 19.30

