Zeman ricoverato: possibile nuova operazione

Zdenek Zeman nuovamente in ospedale. Dopo l'operazione subita lo scorso 19 febbraio si è reso necessario un nuovo ricovero. Secondo quanto riportato, il problema potrebbe essere il rigetto di uno degli stent inseriti alla carotide e potrebbe essere necessario un nuovo intervento chirurgico. L'allenatore boemo era stato operato lo scorso 19 febbraio in seguito a un malore. Una situazione che lo ha costretto a dimettersi dal Pescara, visti i tempi di recupero tra i quattro e i sei mesi. Al suo posto Giovanni Bucaro, sulla panchina di una squadra in corsa per la zona playoff in Serie C.