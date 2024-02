Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una partita per il gesto osceno rivolto dal portoghese ai tifosi avversari dopo la vittoria per 3-2 dell 'Al Nassr sull' Al Shabab (con gol decisivo dell'ex juventino). Lo ha deciso il Comitato etico e disciplinare della Federcalcio saudita . Dopo la fine del match di domenica, sono circolati sui social alcuni video che riprendevano Ronaldo mentre si portava la mano all'orecchio prima di spingerla ripetutamente vicino all’inguine. Un gesto rivolto verso i sostenitori rivali dell’Al Shabab , che di fronte a CR7 intonavano canti in onore di Messi , con l’intento di provocare Ronaldo, da sempre sensibile alla rivalità con l’argentino.

Ronaldo, squalifica e multa: decisione inappellabile

Comportamenti ritenuti osceni in Arabia Saudita e che hanno provocato un grosso scalpore. Secondo i media locali, il gesto non è stato mostrato in televisione, ma i video sono circolati rapidamente sui social e hanno causato reazioni indignate da parte della comunità araba. Il comitato della Federcalcio saudita ha stabilito che -oltre alla squalifica di una giornata, la stella portoghese dovrà pagare una multa di 10.000 riyal sauditi (circa 2.666 dollari) alla Federazione e 20.000 riyal ad Al-Shabab per coprire i costi delle spese di presentazione della denuncia. Il comitato ha anche chiarito che la decisione non è soggetta ad appello.