Le parole di Carlo Ancelotti dopo il pareggio del Real Madrid contro il Lipsia che è bastato per il passaggio ai quarti di finale. Una battuta l'ha rilasciata anche a proposito della Fiscalia spagnola che lo accusa d'aver evaso circa un milione di euro nel 2014 e nel 2015. "Io innocente, non risiedevo in Spagna. Multa già pagata sono convinto di essere innocente, vediamo cosa decide il giudice”

IL FISCO SPAGNOLO ACCUSA ANCELOTTI DI EVASIONE FISCALE