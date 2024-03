Petardi nello spogliatoio dell'Adana Demirspor: a tirarli è Mario Balotelli, che ha testimoniato l'accaduto con una storia sul suo profilo Instagram, dove lo si vede accenderlo e poi tirarlo. La stagione dell'ex attaccante della Nazionale nel club turco non è iniziata nel migliore dei modi: è stato lontano dai campi per tre mesi a causa di un infortunio al ginocchio. Dal suo ritorno a febbraio, però, ha già segnato due reti, per un totale di 5 gol in 9 presenze

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT