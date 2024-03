La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le date scelte per la fase post campionato, dei play off e dei play out della Serie D e della finale di Coppa Italia, nonché le modalità di svolgimento degli stessi. Il titolo di Campione d'Italia se lo giocheranno le prime nove classificate al termine della stagione ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le date e le modalità di svolgimento della fase post campionato valida per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, le date dei play off, organizzati in due turni per la nona stagione consecutiva, e dei play out, giocati in scontri diretti. Sono state rese note anche le date della finale di Coppa Italia.

PLAY OFF 12 maggio: 1^ fase (semifinali)

19 maggio: 2^ fase (finali) PLAY OUT 12 maggio (gara unica) FINALE DI COPPA ITALIA 26 maggio in caso di gara unica

25 e 29 maggio nell'ipotesi dell'organizzazione in partite di andata e ritorno

Assegnazione del titolo di Campione d'Italia Al termine della stagione regolare, le prime nove classificate verranno suddivide in tre triangolari. Le squadre si affronteranno con una partita di sola andata. Il club che riposa nella prima giornata della fase a triangolari viene determinato per sorteggio così come la formazione che disputa la prima gara di trasferta. Riposa, invece, nella seconda giornata la squadra che vince la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta. Accedono alle fase successiva le squadre vincenti il rispettivo triangolare insieme alla seconda migliore classificata tra le escluse.

Le gare di semifinale si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno, la squadra che giocherà la prima partita in casa sarà stabilita da apposito sorteggio. Andrà in finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggio numero di punti. In caso di parità, si guarderà la differenza reti.

La finale, qualora si svolgesse in gara unica, sarà organizzata in campo neutro. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai rigori. Qualora la finale si svolgesse in gare di andata e ritorno, la squadra che giocherà la prima partita in casa sarà stabilita da sorteggio. La vincente sarà quella che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti. In caso di parità, quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. In caso di ulteriore parità, si tireranno i calci di rigore.

Il calendario delle fasi di assegnazione del titolo 12 maggio : eventuali spareggi

: eventuali spareggi 12 maggio : 1^ gara dei triangolari

: 1^ gara dei triangolari 15 maggio : 2^ gara dei triangolari

: 2^ gara dei triangolari 19 maggio : 3^ gara dei triangolari

: 3^ gara dei triangolari 26 maggio/2 giugno : semifinali di andata e ritorno

: semifinali di andata e ritorno 9 giugno : finale gara unica

: finale gara unica 8/12 giugno: finale andata e ritorno