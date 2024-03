Federcalcio San Marino: il report

Una fotografia del movimento calcistico del piccolo stato relativo alla stagione 2022/23. 1733 i calciatori tesserati ( 1210 dai Club e 523 dell’Academy), 928 le gare disputate. 34,1 milioni di euro i contributi ricevuti da UEFA e FIFA tra il 2021 e il 2023 e un piano strategico che punta, tra le altre cose, al raggiungimento del 200^ posto del ranking FIFA

Presentato il Report Calcio commissionato dalla Federcalcio di San Marino a Deloitte e relativo alla Federazione Sammarinese stagione 2022-2023. Dati, numeri, iniziative: ecco la fotografia del movimento calcistico sammarinese. 1733 i calciatori tesserati La FSGC comprende 1.733 calciatori tesserati e 386 componenti tra staff e arbitri; è costituita da 15 Club e dalla San Marino Academy. Ogni Club prevede una squadra di calcio a 11, una di calcio a 5 e le giovanili. Il progetto della San Marino Academy prevede 18 squadre divise tra giovanili, femminili e futsal. I calciatori tesserati afferenti ai Club sono 1.210 mentre i calciatori dell’Academy sono 523.

Numero dei giocatori in aumento. 928 le gare giocate Il numero di giocatori inclusi nel campionato sammarinese di calcio a 11 è aumentato di circa il 4,3% dalla stagione 2020/2021 alla stagione 2022/2023, da 438 giocatori a 457 giocatori. La maggior parte dei calciatori tesserati dei Club (Calcio 11 e Futsal) sono Sammarinesi e Over 23, mentre la maggioranza dei calciatori tesserati della SM Academy (prima squadra Femminile e Futsal) non sono Sammarinesi e sono Under 23. Le gare giocate sono state 928 di cui 500 giocate dai calciatori tesserati dei Club.

I numeri della Nazionale: il 71% dei calciatori proviene dal Campionato Sammarinese Nella stagione 2022/2023 la Nazionale A conta 38 calciatori convocati e ha disputato 10 partite, di cui 4 in Nations League. Il valore della rosa nella stagione 2022/2023 è pari a circa 1,3 Eur/mln. Circa il 71% dei calciatori della Nazionale A proviene dal Campionato Sammarinese e il 74% di loro Over 23. Del 29% dei calciatori non sammarinesi, circa il 36% proviene dall’eccellenza italiana.

Il San Marino Stadium Il San Marino Stadium può ospitare fino a 4.500 spettatori al coperto. L’impianto è dotato di un’area ristoro, di una palestra e di 6 spogliatoi. Inoltre, la struttura è dotata di un’infermeria, di uno studio TV indoor e di 9 sky box adibiti a telecronache. La FSGC dispone di ulteriori 9 stadi dislocati in tutto il territorio nazionale. Tra il 2018 e il 2023 sono stati effettuati diversi interventi strutturali di rinnovamento. Parte dei contributi FIFA e UEFA ricevuti tra il 2021 e il 2023 sono stati utilizzati per lo sviluppo di infrastrutture (5,8 Eur/mln), in particolare per la costruzione dello stadio Serravalle B e per il rinnovamento dei campi di Dogana, Montegiardino e Acquaviva.

Key Numbers, patrimonio netto di 10,45 milioni La FSGC ha registrato un valore della produzione pari a circa 11.227 Eur/’000, in crescita dal 2020 ad un CAGR (20-22) pari a circa il 9,2%, e un EBITDA in crescita ad un CAGR (20-22) pari a circa il 2,1%, raggiungendo una marginalità pari a circa l’8%. Inoltre, nel 2022 la Federazione ha registrato una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 8.296 Eur/’000 e un Patrimonio Netto pari a circa 10.452 Eur/’000.

Obiettivo il raggiungimento dei primi 200 posti nel Ranking FIFA Il piano strategico prevede 5 principali linee guida l’avanzamento nel ranking FIFA della Nazionale

lo sviluppo del calciofemminile

la crescita del tasso di partecipazione

il rafforzamento dei club

la realizzazione delle infrastrutture