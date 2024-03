Un nuovo scandalo travolge il calcio in Camerun, dove la Federazione ha escluso dai playoff del campionato 62 giocatori sospettati di aver mentito sulla propria età. Tra questi anche Douala, che gha preso parte all'ultima Coppa d'Africa sostenendo di avere 17 anni

Sono ben 62 i giocatori che la Federazione camerunese ha escluso dai playoff del campionato, accusati di aver mentito sulla propria età. Una bufera che si è abbattuta sul calcio del Paese africano, ora scosso dal “caso” dei giocatori con “doppia identità”. La vicenda è stata resa nota nel momento in cui la Federazione ha pubblicato l'elenco dei giocatori autorizzati a prendere parte ai play-off del massimo campionato, escludendone 62, tra i quali figura quel Wilfried Nathan Douala che, convocato all’ultima Coppa d’Africa, aveva già destato qualche perplessità: in molti non credevano all’età (17 anni) che dichiarava e che ne facevano il giocatore più giovane del torneo. Secondo gli atti Douala sarebbe nato il 15 maggio 2006, ma adesso la Federcalcio camerunese ritiene che il dato sia falso.