Continua il percorso in Youth League dei rossoneri di Abate, che mercoledì alle 16 ospiteranno il Real Madrid in un Puma House of Football tutto esaurito. In palio c'è l'accesso alle Final Four che si disputeranno a Nyon, in Svizzera: chi passa il turno il 19 aprile affronterà in semifinale la vincente di Mainz-Porto. A guidare l'attacco del Milan ci sarà Camarda. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (canale 201)

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT