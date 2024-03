Zeman: "Mi hanno rifatto nuovo. Pronto a tornare"

Prima uscita pubblica per l'ex allenatore del Pescara, operato lo scorso 19 febbraio: "Tra qualche tempo starò come prima o anche meglio di prima. Ho ricevuto tanti messaggi di affetto e incoraggiamento"

"Stavo meglio prima ma mi hanno assicurato che mi hanno rifatto nuovo e fra qualche tempo starò di nuovo come prima e meglio di prima. Il dottore mi ha rifatto nuovo e mi ha detto che potrò tornare a fare quello che mi piace, sempre che qualche squadra mi dia la possibilità. Ho sentito affetto, ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che mi seguono ancora". Così Zdenek Zeman, ex allenatore del Pescara, alla prima uscita pubblica dopo l'operazione chirurgica, parlando alla presentazione dell'evento "4-3-3" il gioco di Zeman, che si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di Spoltore. L'allenatore era stato operato lo scorso 19 febbraio per l'inserimento di alcuni stent alla carotide. Un intervento che lo ha costretto a dimettersi dal Pescara, lasciando il posto a Giovanni Bucaro.