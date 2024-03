Gol Messi-Suarez: Inter Miami ai quarti Champions

I due ex attaccanti del Barcellona hanno trascinato l'Inter Miami ai quarti di finale della Champions Concacaf, grazie al 3-1 sul Nashiville nel ritorno degli ottavi. Per l'argentino problema al tendine del ginocchio, ma le sue condizioni non preoccupano

Il profumo di Champions (anche se non quella europea) risveglia Lionel Messi e Luis Suarez. Sono i due ex Barcellona a trascinare l'Inter Miami ai quarti della massima competizione per club Concacaf (America Nord-Centrale) grazie al 3-1 sul Nashville nel ritorno degli ottavi. Dopo il 2-2 dell'andata, la squadra del Tata Martino ripropone Messi e Suarez titolari - che avevano riposato in campionato contro il Montreal - ed entrambi firmano un gol e un assist, decisivi per passare il turno.

Messi, problema al tendine del ginocchio

Ma l'argentino potrebbe saltare lo scontro in trasferta della Major League Soccer tra l'Inter Miami e il D.C. United sabato a causa di un problema al tendine del ginocchio. "Non volevamo correre rischi", ha detto Martino ai giornalisti dopo la partita. "Abbiamo provato a vedere se poteva durare ancora un po', ma abbiamo preferito che uscisse dal campo". L'Inter Miami si allenerà venerdì prima di recarsi a Washington per la partita del giorno successivo all'Audi Field. Messi dovrebbe poi unirsi alla nazionale argentina per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica negli Stati Uniti alla fine di questo mese. "Immagino che per la partita di sabato non sarà disponibile", ha detto Martino. "Guardando al futuro, valuteremo. Eseguirà alcune indagini. E vedremo come si sviluppa".