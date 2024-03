Cristiano ha segnato il gol numero 50 in maglia Al-Nassr, ma alcuni siti di statistiche ne contano 44 "tagliando" i sei centri nella Coppa dei Campioni araba per club. Il dilemma delle competizioni riconosciute o meno riguarda anche gli oltre mille gol nella storia di Pelé. CR7 non smetterà fino al triplo zero? ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Ci vollero quasi dieci minuti prima di calciare quel rigore. 19 novembre 1969, Vasco De Gama contro Santos. Pelé, di gol, ne aveva già segnati novecentonovantanove e il millesimo non se lo voleva perdere nessuno. Tifosi, fotografi, c'era chiunque dietro la porta del gol da tre zeri di Edson Arantes do Nascimento. La partita non finì nemmeno, si concluse così. Invasione di campo, O Rei portato in trionfo. Per la Fifa le reti realizzate in carriera sono 1.281 in 1.363 incontri, di cui 761 in 821 gare ufficiali, il campionissimo - nel profilo Instagram oggi alla sua memoria - ne conta 1.283, due in più. Un po' come CR7. Ne ballano sei tra vari conteggi.

Sei gol in cerca d'autore Ronaldo ne ha segnati 50 o 44 con l'Al-Nassr? Un po' come nel caso di Pelé e col dilemma delle competizioni riconosciute o meno, anche nel calcolo di Ronaldo ci sono siti di statistiche (come Transfermarkt) che ne appuntano 44, altri 50 perché inseriscono nel palmares i sei centri nella Coppa dei Campioni araba per club, altra coppa rispetto alla competizione continentale asiatica principale, cioè l'AFC Champions League. Anche lì, per non sbagliare, Ronaldo ha comunque segnato.