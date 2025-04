Una doppietta di Messi trascina l'Inter Miami in semifinale di Concacaf Champions Cup, completando una grande rimonta sui Los Angeles FC. Prima un fantastico sinistro dal limite, poi allo scadere il rigore decisivo segnato battendo Lloris come nella finale del Mondiale 2022

A 37 anni Leo Messi continua a essere decisivo. Lo scenario è quello della Concacaf Champions Cup, dove l’Inter Miami approda in semifinale guidato dall’argentino (doppietta), vincendo in rimonta sui Los Angeles FC. Determinante il rigore di Messi a 6’ dalla fine, battendo dal dischetto Lloris in un “replay” della finale Mondiale del 2022. (quando la Pulce ne segnò due dagli undici metri, prima sbloccando la partita - poi finita 3-3 ai supplementari - e nella serie finale che regalò la Coppa all'Argentina). Curioso come questo con l'Inter Miami sia solo il secondo rigore calciato da Messi dopo quelli della finale Mondiale (l'altro un anno fa, nell'aprile 2024, in una partita di MLS).