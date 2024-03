Federico Bernardeschi è il protagonista del pre partita di New York City-Toronto (finita 2-1). L'ex Juve si accorge di aver colpito per sbaglio un tifoso con una pallonata nel riscaldamento e, subito dopo, si precipita sugli spalti per vedere quali sono le sue condizioni. Tra gli applausi, Bernardeschi gli regala la sua maglia d'allenamento come gesto di scusa: guarda il video

