Morte Maradona, processo al via il 4 giugno

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona comincerà il prossimo 4 giugno a San Isidro, in Argentina. Per la scomparsa del Pibe de Oro, avvenuta il 25 novembre 2020, sono imputate otto persone (tutte legate alle cure mediche). Le pene - in caso di condanna - possono variare tra gli 8 e i 25 anni