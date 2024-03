Secondo quanto riporta il Clarin, quattro giocatori del Velez Sarsfield sono stati arrestati per il presunto stupro a una giornalista. Si tratta di Sebastian Sosa, Braian Cufré, José Ignacio Florentin e Abiel Osorio. Il gravissimo episodio sarebbe accaduto nella notte tra il 2 e il 3 marzo in un hotel a Tucuman, dove la squadra stava alloggiando. Dopo la denuncia della donna sono scattate le indagini. Intanto il club ha annunciato la sospensione del contratto dei calciatori coinvolti

La ricostruzione

L’episodio risalirebbe alla notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo all’Hotel Hilton di Tucuman, dove la squadra stava alloggiando prima della partita di campionato. Secondo i primi atti giudiziari, la giovane giornalista (la cui identità è rimasta ignota) sarebbe stata contattata attraverso Instagram da Sebastian Sosa dandole appuntamento in albergo. Arrivata nella stanza, la donna avrebbe trovato anche gli altri tre giocatori (Cufré, Florentin e Osorio) e, secondo il suo racconto, avrebbe trascorso il tempo a bere birra prima che le fosse offerto un liquore. Stordita e costretta a stendersi sul letto, la donna sostiene di essersi addormentata e di essere stata presumibilmente violentata. In seguito alla sua denuncia sono scattate le indagini: dopo la visita medica della vittima, l'acquisizione dei suoi indumenti personali e dei filmati delle telecamere fisse dell'hotel in cui è avvenuto l'incontro, gli investigatori hanno ascoltato i quattro calciatori e, proprio in seguito agli interrogatori, hanno deciso di chiedere il mandato d'arresto. Secondo quanto riportano i media argentini, Sosa non avrebbe partecipato all’abuso sessuale mentre la posizione più grave coinvolge Cufré, Florentin e Osorio.